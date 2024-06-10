Мишустин пообещал провести индексацию пенсий без дополнительных заявлений

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Процесс индексации пенсий работающим пенсионерам должен пройти без сбоев, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей - без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчётов, чтобы граждане понимали, какую сумму получат", - сказал он.

Индексация возобновится с февраля 2025 года. По словам Мишустина, сейчас работающих пенсионеров больше 7,8 миллиона человек.

"Такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке. Важно им создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться зарплата и пенсия с учетом ежегодной индексации так же, как и тем, кто вышел на заслуженный отдых", - сказал глава правительства.

"Еще одна задача - дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике и составит практически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей в месяц. Все это правительство должно реализовать", - добавил он.

Премьер-министр попросил вице-премьера Татьяну Голикову взять эти вопросы на личный контроль. "Нужно в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Рассчитываем, что все необходимые решения будут приняты уже в весеннюю сессию", - сказал Мишустин.