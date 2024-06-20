Индексация пенсий работающим пенсионерам обойдется в 533 млрд руб. в 2025-2027гг

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Индексация пенсий работающим пенсионерам, запланированная с февраля 2025 г., потребует дополнительных бюджетных ассигнований в 2025-2027 гг. в размере 533,48 млрд руб.

Законопроект (№652632-8) и пояснительные материалы к нему опубликованы в электронной базе данных российского парламента.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, суммы увеличения в результате индексации страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии определяются исходя из индексации установленного размера пенсии, исчисленного на 31 декабря 2024 г.

"Реализация предлагаемых изменений законодательства с учетом изменений ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии потребует дополнительных бюджетных ассигнований (с учетом увеличения средств на доставку): в 2025 году - 96,45 млрд рублей, в 2026 году - 177,03 млрд рублей, в 2027 году - 260,00 млрд рублей", - говорится в пояснительных материалах.