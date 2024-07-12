Комитет Госдумы одобрил законопроект о майнинге криптовалют

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, одновременно вводя запрет на организацию обращения цифровой валюты в стране, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения.

"Комитет отмечает, что введение проектируемого правового регулирования создаст условия для осуществления майнинговой деятельности легально, будет способствовать пополнению бюджетов, а также позволит скорее сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют в РФ", - говорится в заключении.

Группа депутатов внесла законопроект № 237585-8 в палату в ноябре 2022 года, затем его доработали и внесли в новой редакции в конце апреля 2024 года.

Документ дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, организация обращения цифровой валюты в России.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и получение вознаграждения в цифровой валюте.

Согласно тексту законопроекта, организация обращения цифровой валюты - это оказание услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон сделок является российское юридическое лицо. При этом устанавливается запрет на организацию обращения цифровой валюты в РФ, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения.

Установлен запрет на рекламу или предложение в иной форме цифровых валют.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с ЦБ.

Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, операторы майнинговой инфраструктуры должны будут быть включены в специальный реестр, который будет вести Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством.

Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 23 июля, при этом рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - 23 июля.