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Володин назвал "законом Путина" проект индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на пленарном заседании призвал представителей думских фракций не дискутировать об авторстве инициативы об индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Это его закон, это закон Путина об индексации пенсий работающим пенсионерам, поэтому давайте мы здесь не будем, каждая фракция, пытаться записать это на свой счет. Для того чтобы это решение принять, Путину надо было в условиях вызовов, санкций перестроить всю экономику, всю экономику, коллеги, чтобы она стала демонстрировать рост", - сказал Володин.

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По его словам, "это очень непросто было сделать, поэтому мы с вами в обязательном порядке, приоритетном, этот законопроект подготовим, с пониманием, что это закон Путина. "И пускай он так и войдёт у нас в перечень принимаемых законодательных инициатив", - сказал Володин.

Ранее представители КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За Правду" неоднократно предлагали вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, вносили соответствующие проекты законов.

На пленарном заседании сессии ПМЭФ 7 июня президент РФ Владимир Путин предложил с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума
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