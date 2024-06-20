ГД на следующей неделе начнет рассматривать проект индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение проекта закона об индексации пенсий работающим пенсионерам планируется на следующей неделе.

"Закон Путина начнем рассматривать на будущей неделе. Это именно его решение", - сказал Володин в четверг на пленарном заседании.

Он сообщил, что "фракция "Единая Россия" законодательную поправку подготовила в соответствии с поручением президента, высказанном на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге об индексации пенсий работающим пенсионерам".

Ранее Володин призвал думские фракции не спорить об авторстве предложения вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам и называть соответствующую законодательную инициативу "законом Путина".

В начале июня президент РФ Владимир Путин предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Он добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать.

"Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей", - подчеркнул глава государства.

"Прошу партию "Единая Россия" совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию", - сказал Путин.