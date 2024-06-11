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Шойгу назвал нестратегические ядерные учения РФ реагированием на действия Запада

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия, проводя с Белоруссией нестратегические ядерные учения, реагирует на многочисленные действия Запада, в том числе на наращивание военного потенциала НАТО у границ, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Напомню, что наши учения - адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам", - заявил Шойгу "Российской газете" во вторник.

"Кроме того, проведением учений Россия отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ нашей страны", - сказал секретарь СБ РФ.

Он сказал, что отмечает в целом сдержанную реакцию со стороны мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства.

"Всё большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности", - заявил Шойгу.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, военные РФ и Белоруссии отработают подготовку к боевому применению такого оружия.

Сергей Шойгу НАТО Украина
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