Белорусские военные прошли курс подготовки по применению тактического ядерного оружия

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие белорусской армии прошли весь цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович.

"Весь цикл подготовки - теоретический и практический - наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно", - отметил Давидович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Все мероприятия контрольные, скажем, тренировки либо проверки, то учение, о котором мы сейчас упомянули (совместно с РФ учение по применению нестратегического ядерного оружия - ИФ), носят, я бы не сказал рутинный характер, но становятся на плановой основе. Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку. То есть, может быть, с другого аэродрома. Может быть, в какой-то другой еще обстановке. Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно", - заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.