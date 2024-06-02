Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Белорусские военные прошли курс подготовки по применению тактического ядерного оружия

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие белорусской армии прошли весь цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович.

"Весь цикл подготовки - теоретический и практический - наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно", - отметил Давидович в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Все мероприятия контрольные, скажем, тренировки либо проверки, то учение, о котором мы сейчас упомянули (совместно с РФ учение по применению нестратегического ядерного оружия - ИФ), носят, я бы не сказал рутинный характер, но становятся на плановой основе. Мы отрабатываем эти вопросы, иногда меняя ту или иную обстановку. То есть, может быть, с другого аэродрома. Может быть, в какой-то другой еще обстановке. Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно", - заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии.

Белоруссия Леонид Давидович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 2 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме заявили, что Израиль достиг большинства военных целей в Газе

В Белом доме заявили, что Израиль достиг большинства военных целей в Газе

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

В Мексике проходят выборы президента

КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором

КНДР отправила в Южную Корею еще 600 воздушных шаров с мусором

Запуск нового американского корабля Starliner к МКС перенесен на 5 июня

На выборах президента Исландии победила предпринимательница Хатла Томасдоттир

Более 50 человек скончались с марта в Индии из-за аномальной жары

Более 50 человек скончались с марта в Индии из-за аномальной жары

Ахмадинежад зарегистрировался для участия в выборах президента Ирана

Ахмадинежад зарегистрировался для участия в выборах президента Ирана

Китайский зонд "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны

Китайский зонд "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });