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В РФ стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, военные России и Белоруссии отработают подготовку к боевому применению такого оружия, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - заявили в военном ведомстве.

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - рассказали в Минобороны РФ.

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Там отметили, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

В Минобороны РФ напомнили, что в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработал снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных военным ведомством кадрах демонстрируется подготовка оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", полеты не менее трех истребителей МиГ-31 и двух дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22.

Первый этап учений нестратегических ядерных сил РФ стартовал в Южном военном округе 21 мая.

Минобороны РФ Белоруссия
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