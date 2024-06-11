Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Текст нового российско-иранского договора о сотрудничестве полностью согласован, но пока не может быть подписан из-за нерешенных процедурных вопросов на иранской стороне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской республикой Иран - да, пока он еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

По словам министра, "для того чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов и, соответственно, на подписание, со стороны Исламской республики Иран необходимо выполнить ряд процедурных законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре".

"Эти действия пока не выполнены", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на встрече с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани была подтверждена "приверженность этому документу, который призван вывести отношения России и Ирана на качественно новый уровень".

"И мы сможем это сделать, как только на стороне наших иранских коллег будут урегулированы упомянутые мной в основном процедурные вопросы", - заявил Лавров.