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Москва продолжает работу над всеобъемлющим соглашением с Тегераном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - График работы над всеобъемлющим соглашением Москвы и Тегерана смещается из-за предстоящих в Иране выборов, но в целом она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если брать в целом, то, конечно, эта работа продолжается, но, естественно, учитывая нынешний период в Тегеране, когда идет подготовка к президентским выборам, разумеется, график чуть-чуть смещается вправо, потому что президентские выборы, потом, возможно, и кадровые перестановки и так далее", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Поэтому график каких-то конкретных мероприятий и консультаций может сдвигаться вправо, но в целом это не меняет картину дня", - отметил он.

По его словам, Россия намерена и дальше развивать свои отношения с Тегераном и совершенствовать правовую базу между двумя государствами.

Дмитрий Песков Иран
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