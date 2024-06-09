МВД Ирана объявило имена шести кандидатов в президенты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - МВД Ирана в воскресенье обнародовало список из шести кандидатов, которые получили разрешение на участие в президентских выборах в стране 28 июня, сообщает агентство Mehr.

К выборам допущены экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, вице-президент Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее Совет стражей конституции передал список кандидатов в МВД. Телеканал Press TV напоминал, что после завершения регистрации кандидатов 3 июня Совет стражей изучил кандидатуры и утвердил их окончательный состав: на выполнение этой задачи данному надпарламентскому органу власти отведены семь дней, с возможностью продлить работу еще на пять дней.

Утверждение кандидатов дает им право начать предвыборную гонку.

Внеочередные президентские выборы намечены в Иране на 28 июня после гибели в авиакатастрофе иранского президента Ибрахима Раиси.