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Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Адресная господдержка российских фермеров в этом году составит порядка 15 млрд рублей, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

На этой встрече обсуждались вопросы развития фермерства и кооперации, а также законотворческая деятельность по поддержке малых форм хозяйствования. Речь, в частности, шла о законопроектах об агроагрегаторах, сельском туризме и уточнении правовых основ деятельности фермерских хозяйств.

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"Кроме финансовых инструментов, в регионах есть центры компетенций, которые помогают с оформлением документов, сдачей отчетности, сопровождают при организации и ведении бизнеса. Совершенствование законодательства является еще одним важным направлением работы", - говорится в сообщении.

Как написал Гордеев в своем телеграм-канале после встречи, одним из ключевых направлений господдержки фермерства должно стать развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Комитет Госдумы по аграрным вопросам будет уделять этому особое внимание.

"Для устойчивого развития малых форм хозяйствования следует создать эффективный механизм организации сбыта продукции, произведенной фермерами, а также поддерживать развитие сельхозкооперации в сфере АПК", - считает Гордеев.

Минсельхоз Оксана Лут
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