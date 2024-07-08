Комитет Госдумы одобрил законопроект об агроагрегаторах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам одобрил поправку, которая закрепляет в законе "О развитии сельского хозяйства" понятие агроагрегаторы - организации, помогающие поставлять продукцию фермерских хозяйств в торговые сети.

Эту поправку ко второму чтению законопроекта № 492926-8 внесли вице-спикер Думы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В закон добавляется новая статья: "Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции".

"В целях развития инфраструктуры рынка фермерской продукции осуществляют деятельность агроагрегаторы - организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ", - говорится в поправке.

Агрегаторы, которые являются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, могут претендовать на государственную поддержку по полному спектру: кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики.

Агроагрегаторам, не менее 51% акций которых принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к субъектам малого предпринимательства, государственная поддержка оказывается в рамках обеспечения доступности кредитных ресурсов.

В поправках уточняется, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы без образования юридического лица. В 2003 году закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" исключал из числа сельхозтоваропроизводителей фермерские хозяйства, созданные как юридические лица в соответствии с ранее действовавшим одноименным законом РСФСР (от 22 ноября 1990 года № 348-1).

В начале июня Минсельхоз после главы ведомства Оксаны Лут с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым сообщил, что адресная господдержка российских фермеров в этом году составит порядка 15 млрд рублей. На встрече были обсуждены вопросы развития фермерства и кооперации, а также законотворческая деятельность. Речь, в частности, шла о законопроектах об агроагрегаторах, сельском туризме, уточнении правовых основ деятельности фермерских хозяйств.