Фермеры заявили о "серьезном риске банкротства" садоводов РФ из-за заморозков

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация "Народный фермер" обратилась с письмом в Минсельхоз РФ (размещено в телеграм-канале объединения), в котором предупреждает о риске банкротства садоводческих хозяйств в регионах, пострадавших от аномальных майских заморозков, и просит оказать им господдержку.

"Для производителей плодово-ягодной продукции возник серьезный риск банкротства, что особенно опасно сейчас, в условиях необходимости наращивания производства фруктов и ягод. Заморозки затронули 23 российских региона, в то время как официальный режим чрезвычайной ситуации был введен только в 10 регионах. Таким образом, в оставшихся 13 регионах сельхозпроизводители будут лишены возможности получить страховую выплату, а государственная поддержка производителей всех пострадавших регионов будет ограничена возможностями региона", - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что сильные заморозки совпали с периодом цветения плодово-ягодных культур. "По оценкам ассоциации и профильных садоводческих объединений, сокращение урожая плодово-ягодных культур в регионах, затронутых заморозками, составляет от 50% до 100%", - сообщают фермеры.

Ассоциация просит Минсельхоз инициировать процедуру введения режима чрезвычайной ситуации федерального характера, а также рассмотреть возможность установления отсрочки по обязательным платежам, включая налоговые каникулы и перенос сроков уплаты кредитных и лизинговых платежей для садоводческих хозяйств, пострадавших от возвратных заморозков.

Ассоциация "Народный фермер" объединяет 28 региональных ассоциаций и два отраслевых союза, представляющих интересы почти 5 тыс. фермеров.

По данным Росстата, в 2023 году сбор семечковых культур в РФ составил 2,9 млн тонн, из которых 1,1 млн тонн - в хозяйствах населения. Площадь таких насаждений по итогам прошлого года составила 222,2 тыс. га, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, в том числе 93,8 тыс. га - в личных подсобных хозяйствах.