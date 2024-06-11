Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает многофункциональным центрам (МФЦ), принимающим заявления от претендующих на внесудебное банкротство граждан, включать в Единый федеральный реестр сведения о банкротстве (ЕФРСБ) паспортные данные заявителя без публикации их в открытом доступе.

Законопроект № 573052-8 вносит изменения в статью 223-2 закона "О несостоятельности (банкротстве)". Его авторы, среди которых глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, считают, что эти изменения позволят проводить более достоверную идентификацию граждан при взаимодействии оператора ЕФРСБ с федеральными органами исполнительной власти, а также исключить ошибочные отказы гражданам при проверке соответствия их необходимым условиям для запуска процедуры внесудебного банкротства.

Внесудебная процедура личного банкротства стала доступна россиянам с сентября 2020 года. В 2023 году внесудебную процедуру личного банкротства смогли инициировать 15,91 тысячи человек. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022 году, свидетельствует статистика "Федресурса".

С 3 ноября 2023 года внесудебное банкротство доступно гражданам с долгами на сумму от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей (ранее от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей). При этом процедура стала возможна и для граждан, в отношении которых исполнительное производство не было прекращено из-за отсутствия имущества. Прежде всего, это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера. Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства они могут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Все остальные могут это сделать через семь лет после начала принудительного взыскания долга с них.

По действующим правилам, для подтверждения соответствия этим критериям заявителям необходимо предоставить справки от приставов, Фонда пенсионного и социального страхования России. С 1 июля 2024 года чиновники должны начать обмениваться этими данными через СМЭВ и не запрашивать данные у граждан.