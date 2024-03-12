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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

В Думе предложили упростить межведомственную проверку претендента на внесудебное банкротство

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергеем Гавриловым предложила упростить процедуру межведомственной проверки данных о гражданине, инициирующем свое внесудебное банкротство.

С этой целью депутаты предлагают разрешить многофункциональным центрам (МФЦ), принимающим заявления от претендующих на внесудебное банкротство граждан, включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) паспортные данные заявителя без публикации в открытом доступе. Депутаты внесли в Госдуму законопроект (№573052-8), предусматривающий коррективы в статью 223-2 закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Эти изменения призваны позволить проводить более достоверную идентификацию граждан при взаимодействии оператора ЕФРСБ с федеральными органами исполнительной власти, исключить ошибочные отказы гражданам при проверке соответствия их необходимым условиям для запуска процедуры внесудебного банкротства, говорится в пояснительной записке к проекту.

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С 3 ноября 2023 года внесудебное банкротство доступно гражданам с долгами на сумму от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей (ранее от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей). При этом процедура стала возможна и для граждан, в отношении которых исполнительное производство не было прекращено из-за отсутствия имущества. Прежде всего, это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера. Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства они могут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Все остальные могут это сделать через семь лет после начала принудительного взыскания долга с них.

По действующим правилам, для подтверждения соответствия этим критериям заявителям необходимо предоставить справки от приставов, Фонда пенсионного и социального страхования РФ. С 1 июля 2024 года чиновники должны начать обмениваться этими данными через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и не запрашивать данные у граждан.

Депутаты предлагают скорректировать еще не вступившее в силу условие о том, что в случае несоответствия между бумажной справкой и сведениями, полученными через СМЭВ, приоритет будет отдаваться последним. Корректировка предусматривает противоположный подход: приоритет отдадут бумажным документам – будет считаться, что человек соответствует необходимым условиям.

Внесудебная процедура личного банкротства стала доступна россиянам с сентября 2020 года. В минувшем году внесудебную процедуру личного банкротства смогли инициировать 15,91 тыс. человек. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022-м, свидетельствует статистика "Федресурса".

Госдума МФЦ
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