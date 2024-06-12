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РФ ратифицировала соглашение со странами СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации заключенного в июне 2023 года межправительственного соглашения со странами СНГ о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

"Ратифицировать соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, подписанное в городе Сочи 8 июня 2023 года", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 28 мая 2024 года, одобрен Советом Федерации 5 июня.

В июне 2023 года главы правительств стран СНГ на церемонии в рамках заседания Совета глав правительств СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

"Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности", - поясняла суть соглашения пресс-служба президента Белоруссии.

24 мая, выступая в Ашхабаде на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что это соглашение 5 июня вступает в силу для Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В России процесс ратификации находится на финишной прямой, сказал тогда Мишустин. "Рассчитываем, что и другие страны в ближайшее время завершат необходимые внутригосударственные процедуры", - отметил он.

Глава правительства РФ подчеркнул, что это соглашение создает благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Содружества, способствует формированию прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей.

Владимир Путин СНГ
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