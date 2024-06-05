Совет Федерации ратифицировал соглашение СНГ о свободной торговле услугами

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации соглашения СНГ о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, устанавливается преференциальный режим с Таджикистаном и Узбекистаном.

Документ был подписан в Сочи 8 июня 2023 г. в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

"Соглашением устанавливается предсказуемый режим торговли услугами и осуществления инвестиций между государствами - участниками ЕАЭС и Таджикистаном, а также Узбекистаном", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что Узбекистан, не являясь членом ВТО, до настоящего времени не принимал в отношении России обязательств, касающихся торговли услугами.

"В соответствии с принимаемыми Узбекистаном обязательствами в этой части российским поставщикам услуг гарантируется доступ в такие секторы, как деловые, коммуникационные, строительные и сопутствующие инженерные услуги, образовательные, экологические, финансовые, оздоровительные, культурные, спортивные, транспортные услуги, а также услуги, связанные с туризмом и путешествиями", - говорится в материалах к соглашению.

При этом Таджикистан уже принял ранее определенные обязательства в отношении российских поставщиков услуг в рамках ВТО. В соответствии с соглашением Таджикистан дополнительно принимает на себя обязательства по оказанию услуг операторами платежных систем, а также нотариальной деятельности.

Помимо этого Узбекистан и Таджикистан принимают обязательства по доступу на рынок учреждений компаний, филиалов и представительств в промышленности, сельском хозяйстве. В этих секторах государства гарантируют российским инвесторам условия доступа на рынок не хуже, чем те, которые предусмотрены законодательством этих государств, действующим на дату подписания соглашения. В случае внесения в их законодательство в будущем новых ограничений или запретов в отношении иностранных инвесторов такие ограничения не будут применяться в отношении российских инвесторов. Исключение сделано только для ограниченного набора особо чувствительных секторов, таких как горная промышленность (Таджикистан), атомная энергетика, добыча драгоценных металлов и камней, производство машин и оборудования общего и специального назначения, электрических машин и приборов, транспортного оборудования (Узбекистан). В данных секторах страны сохраняют за собой право вводить дополнительные ограничения для инвесторов государств - участников СНГ.

Соглашение вступает в силу 5 июня 2024 г. для тех трех стран, которые его уже ратифицировали: Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, для остальных стран - через 30 дней после уведомления исполкома СНГ.