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Россия рассчитывает подписать с ОАЭ соглашение о торговле услугами и инвестициях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ могут в ближайшее время завершить согласование и подписать соглашение о торговле услугами и инвестициях, заявил через пресс-службу глава Минэкономразвития Максим Решетников после встречи с министром внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмедом аль Зеюди "на полях" ежегодной инвестиционной конференции "AIM Global 2025" в Абу-Даби.

"Соглашение позволит улучшить условия доступа российских компаний на эмиратский рынок услуг более чем в 100 различных секторах - от медицины, образования и юриспруденции до бухгалтерии, налогов и информационных технологий. Кроме того, документ позволит укрепить взаимодействие России и ОАЭ в финансовом и транспортно-логистическом секторе", - объяснил Решетников.

Подобное соглашение, по его словам, должно не только способствовать росту российско-эмиратского инвестиционного сотрудничества и взаимной торговли услугами, но и стимулировать развитие торговли товарами за счет повышения доступности и снижения стоимости связанных с экспортом услуг.

"Россия рассчитывает на то, что в ближайшее время совместно с эмиратскими партнёрами удастся достичь обоюдно приемлемых условий торговли и завершить переговоры подписанием взаимовыгодного соглашения", - заявил министр.

Решетников также напомнил, что параллельно ведутся переговоры по заключению соглашения о свободной торговле товарами между ЕАЭС и ОАЭ. "В данный момент текст документа проходит внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания в странах "евразийской пятерки", - сообщил он.

Максим Решетников Минэкономразвития ОАЭ
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