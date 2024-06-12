Минтранс анонсировал прямые рейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию, Саудовскую Аравию

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - С начала 2024 года из России открыты прямые рейсы во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию и Тунис, до конца года планируется запустить авиасообщение с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией, сообщил в среду замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин.

"На сегодняшний день в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1 124 воздушных судна, 19 авиакомпаний РФ выполняют полеты в 25 государств иностранных. Соответственно, 54 перевозчика из 30 стран мира выполняют полеты к нам. То есть, мы на сегодняшний день можем свободно говорить о том, что у нас достаточно плотно налажены отношения с дружественными государствами. Мы взаимодействуем на всех уровнях, на уровне министерства транспорта, на уровне туристических отраслей", - сказал он на пленарной сессии туристического форума "Путешествуй!" в Москве.

По словам замминистра, за пять месяцев 2024 года были открыты новые направления во Вьетнам, Бахрейн, Катар, Иорданию, Тунис. "В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию", - добавил Потешкин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что страны Персидского залива стали приоритетными рынками для России в плане развития въездного туризма, а с Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом ведутся переговоры о взаимной отмене виз.