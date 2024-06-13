Ракетчики Ленинградского военного округа отработали электронные пуски ракет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что на втором этапе учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработали электронные пуски ракет, ВМФ - выходы кораблей в море.

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район. Также были проведены электронные ракетные пуски по условным целям противника.

"Личный состав задействованных в учении экипажей Военно-морского флота осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования", - отметили в ведомстве.