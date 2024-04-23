Московский и Ленинградский военные округа с 1 марта приступили к выполнению задач

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Активность НАТО вынуждает Россию применять меры реагирования, с 1 марта приступили к выполнению задач Московский и Ленинградский военные округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России во вторник.

Он сообщил, что "при создании Ленинградского военного округа выполнено более 250 мероприятий".

"В том числе сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии", - заявил Шойгу.

При этом министр обороны РФ подчеркнул, что "оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более 7 тысяч единиц вооружения и военной техники".

"В Московском военном округе (МВО), - сообщил он, - проведено более 400 организационных мероприятий. В течение года будут завершены еще десять. Войска получат более 2400 единиц современных образцов вооружения и техники".

По словам Шойгу, "в армейских подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления".

"В практику внедряется опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделяется обучению военнослужащих эффективно применять беспилотные летательные аппараты. Занятия проводят инструкторы - участники боевых действий. Продолжим наращивать потенциал округов в соответствии с планом деятельности министерства обороны", - сказал министр обороны России.