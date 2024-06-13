Комитет Госдумы поддержал повышение выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который увеличивает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей лимит по сумме страховых выплат при упрощённой схеме оформления документов о ДТП, то есть без привлечения сотрудников полиции.

Законопроект № 378475-8 в июне 2023 года внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые люди".

Согласно действующему законодательству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей.

По мнению комитета, повышение лимита до 200 тысяч рублей предоставит участникам ДТП возможность чаще оформлять такие происшествия в рамках упрощенной процедуры, что положительно отразится на дорожной ситуации, позволит снизить пробки на дорогах и использовать сотрудников дорожно-постовой службы на участках с более серьезными ДТП.

"Вместе с тем оформление документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий", - говорится в заключении комитета.

Комитет предлагает расширить доступ страховых компаний к документам и информации, которые связаны со случаями страховых выплат по ОСАГО, в том числе речь идет о доступе к специальным средствам технической фиксации, так как эта информация необходима страховым компаниям для принятия решений о выплате страхового возмещения.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Авторы законопроекта в пояснительных материалах напоминают, что лимит выплат не увеличивался более 5 лет. В 2014 году выплаты были повышены с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В 2018 году лимит выплат был повышен до 100 тысяч рублей и с тех пор не пересматривался. "Между тем, с сентября 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26%, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", - напоминают они.