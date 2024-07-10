Поправки о повышении выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП прошли I чтение

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей лимит по сумме страховых выплат при упрощённой схеме оформления документов о ДТП, то есть без привлечения сотрудников полиции.

Законопроект №378475-8 в июне 2023 года внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые люди".

По действующему законодательству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тысяч рублей.

По мнению автором законопроекта, повышение лимита до 200 тысяч рублей предоставит участникам ДТП возможность чаще оформлять такие происшествия в рамках упрощенной процедуры, что положительно отразится на дорожной ситуации.

Комитет по финансовому рынку в своем заключении отмечал, что одновременно необходимо расширить доступ страховых компаний к документам и информации, которые связаны со случаями страховых выплат по ОСАГО, так как эти данные необходимы страховщикам для принятия решений о выплате страхового возмещения.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Авторы законопроекта напоминают, что лимит выплат не увеличивался более 5 лет. В 2014 году их максимальный уровень был повышен с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В 2018 году порог еще раз был поднят - до 100 тысяч рублей - и с тех пор не пересматривался. "Между тем, с сентября 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26%, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей", - говорится в пояснительной записке к проекту.