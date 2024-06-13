В G7 достигли политического соглашения по использованию доходов от активов РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита G7 в Апулии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, заявила в четверг премьер Италии Джорджа Мелони.

"Мы достигли политического соглашения по предоставлению дополнительно финансовой поддержки Украине примерно в $50 млрд до конца года. Речь идет о системе кредитов. Конфискации (активов РФ - ИФ) не будет, речь идет об использовании доходов от активов", - приводит ее слова газета Corriere della Sera.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о достижении соглашения по данной теме.

"G7 согласилась предоставить Украине кредиты на уровне в $50 млрд до конца этого года Мы используем доходы от суверенных активов РФ для платы по этим кредитам", - написала она в соцсети X.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что государства G7 достигли соглашения по поводу того, как будут выглядеть кредиты, которые они намерены предоставить Киеву при помощи прибылей от замороженных активов РФ.

"Страны "группы семи" договорились о структуре займа - на основе размеров их экономик - для предоставления Украине $50 млрд новой помощи, которая начнет поступать к концу этого года, заявили источники, знакомые с данным вопросом", - проинформировало агентство.

"После месяцев обсуждений, как использовать прибыль от замороженных российских активов, такой план должен получить поддержку лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны G7 будут выдавать займы Украине, которые будут погашать, используя прибыль от примерно $280 млрд блокированных активов, большая часть из которых иммобилизована в Европе", - разъяснил Bloomberg.

Саммит G7 проходит с 13 по 15 июня.