Четыре человека пострадали при атаке дронов белгородского села Маломихайловка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов территории Шебекинского горокруга, есть пострадавшие.

"Село Маломихайловка Шебекинского городского округа за сегодня дважды подверглось атакам дронов-камикадзе. Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

"Двум пострадавшим с контузией - мужчине и женщине - медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно. Еще две женщины с закрытыми черепно-мозговыми травмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи они отпущены домой, от госпитализации отказались", - добавил он.

В самом магазине оказались выбиты окна.

Ещё один беспилотник атаковал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. В результате взрыва автомобиль полностью сгорел. Также посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения.