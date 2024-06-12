Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Женщина получила ранения при украинском обстреле города Шебекино

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны города Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

В городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из многоквартирных домов повреждена линия газоснабжения. Также осколками посечены девять автомобилей.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректор ЧЭМК арестован на два месяца

Президент РФ 11 июня провел совещание с главой Минобороны и начальником Генштаба

Uniper разрывает контракт с "Газпромом" после решения стокгольмского арбитража

Силы ПВО уничтожили цели над Севастополем

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Крымский мост был закрыт на 15 минут

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз сбора черешни на уровне более 20 тыс. т

Что произошло за день: вторник, 11 июня

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });