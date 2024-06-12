Женщина получила ранения при украинском обстреле города Шебекино

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны города Шебекино.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

В городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из многоквартирных домов повреждена линия газоснабжения. Также осколками посечены девять автомобилей.