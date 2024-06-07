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В Луганске 33 многоэтажных дома получили повреждения из-за ракетного удара

В городе в связи с обстрелом введен режим ЧС регионального уровня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 30 многоэтажных домов и ряд образовательных учреждений Луганска получили повреждения в результате ракетного удара ВСУ по городу в пятницу, сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Повреждения получили 33 многоэтажки в восточной части города. Также при обстреле пострадали две школы, три детских сада и Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в связи с обстрелом Луганска в ЛНР введен режим ЧС регионального уровня реагирования. Также властями региона создан штаб по ликвидации последствий ракетного удара ВСУ, сообщил Пасечник.

Ранее сообщалось, что подъезд многоквартирного дома полностью обрушился в Луганске после ракетного удара украинской армии.

В пресс-службе МЧС РФ заявили, что три человека погибли в результате обрушения. В свою очередь глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что число пострадавших от ракетного удара по Луганску возросло до 35 человек.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар пятью ракетами АТАСМS по жилым кварталам Луганска.

Леонид Пасечник ЛНР Луганск
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