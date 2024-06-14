Шойгу проведет совещание по вопросам нацбезопасности в Южном федеральном округе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Астрахань, где проведет выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Южного федерального округа, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

Там отметили, что в совещании примут участие главы регионов ЮФО, представители федеральных министерств и ведомств. Такие совещания проводятся по поручению президента страны во всех регионах России.