Почти 150 кандидатов в РФ выдвинулись на выборы губернаторов в сентябре

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На предстоящие выборы высших должностных лиц, которые пройдут в сентябре в 21 регионе России, выдвинулись 147 кандидатов; на текущий момент зарегистрированы 22 человека от восьми политических партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на вчерашний день у нас в 21 регионе выдвинулось 147 кандидатов. Зарегистрировано на сей момент 22 человека от восьми политических партий. Отказано в регистрации шестерым претендентам, из них пять - от партий, один - самовыдвиженец", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

Она уточнила, что по четыре кандидата зарегистрированы в четырех регионах: Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. Три кандидата зарегистрированы в Калмыкии, два - в Башкирии и один - в Калининградской области.

Кроме того, продолжается период выдвижения кандидатов в Самарской и Тульской областях. "В 19 регионах он уже завершился, причем в Хабаровском крае буквально несколько минут назад", - добавила Памфилова.

Глава ЦИК РФ также сообщила, что кандидатов на сентябрьские выборы разного уровня уже выдвинули 23 из 25 политических партий.

"Практически все ныне действующие существующие партии выдвинули своих кандидатов. Хочу обратить внимание, что вчера в силу решения Верховного суда РФ о приостановлении деятельности Партии дела, соответственно теперь их участие в выборах невозможно, также не выдвинула кандидатов Партия роста. Остальные 23 из 25 партий будут бороться за симпатии избирателей", - сказала Памфилова.

Согласно данным, которые были представлены в презентации Памфиловой, больше всего кандидатов на данный момент выдвинула "Единая Россия" (21 020 кандидатов), далее следуют ЛДПР (6 133), "Справедливая Россия - За правду" (4 159), КПРФ (3 319), "Новые люди" (1 963), Партия пенсионеров (697). Еще 9 034 человека идут на выборы как самовыдвиженцы.

На довыборы депутатов Госдумы в трех одномандатных округах уже выдвинуты 12 кандидатов, всего в кампании участвуют 10 партий. "Все они уже провели партийные мероприятия по выдвижению кандидатов и все они уже представили документы в ЦИК. На прошлых заседаниях мы заверили списки кандидатов восьми партий, сегодня планируем заверить списки еще двух партий - ЛДПР и Гражданская платформа", - сказала Памфилова. Кроме того, 12 кандидатов уже представили документы на выдвижение в окружные комиссии: пять кандидатов - в Хакасии, четыре - в Брянской области, три - в Ростовской области.

12 июля завершился срок выдвижения кандидатов на довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

На выборы в региональные заксобрания в 13 субъектах РФ уже выдвинуты 4 639 человек, из которых 3 247 человек идут по единым избирательным округам от 11 политических партий (зарегистрированы 976 кандидатов), а 1 392 человека баллотируются в одномандатных округах (1 246 человек от 13 партий), 631 кандидат зарегистрирован из общего количества.

Ранее Памфилова сообщила, что в Единый день голосования, 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.