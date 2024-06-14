Онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в 25 субъектах РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре текущего года будет применяться в 25 регионах РФ на федеральной платформ,; соответствующее постановление принято на заседании ЦИК.

"Решение о применении ДЭГ на выборах, проводимых в субъектах РФ с применением федеральной государственной информационной системы, все избирательные комиссии субъектов РФ принимают по согласованию с ЦИК. У нас 25 избирательных комиссий представили заявки на применение ДЭГ в единый день голосования. Эти заявки предстоит нам сейчас рассмотреть. В случае нашего одобрения в единый день голосования ДЭГ будет применяться как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах РФ, расположенных в шести часовых поясах", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

По ее словам, в шести субъектах страны ДЭГ будет проводиться впервые - это Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, а также Костромская и Смоленская области.

Охват потенциальных участников онлайн-голосования на выборах - 11,3 млн человек. ДЭГ будет применяться в 464 избирательных кампаниях, из них семь кампаний по выборам губернаторов регионов (Республика Алтай, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская и Челябинская области).

В Москве ДЭГ будет применяется на региональной платформе, отметила глава комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что единый день голосования, 8 сентября, пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России. Запланированы выборы различного уровня, в том числе выборы губернаторов 20 регионов страны, а также депутатов Мосгордумы.