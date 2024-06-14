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В Москве на выборах в сентябре ДЭГ охватит 7,6 млн потенциальных избирателей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В сентябре на выборах депутатов Мосгордумы и восьми муниципальных кампаниях в столице дистанционное электронное голосование охватит 7,6 млн потенциальных избирателей, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, на этих выборах будет применяться ДЭГ на региональной платформе.

ДЭГ на федеральной платформе на предстоящих выборах будет применяться в других 25 регионах, решил ранее ЦИК.

ДЭГ Центризбирком Элла Памфилова Мосгордума Москва
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