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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Петербург впервые проведет многодневные выборы губернатора

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) утвердила трехдневный формат выборов губернатора города в сентябре 2024 года, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания СПбИК.

Голосование пройдет 6, 7 и 8 сентября.

"Чтобы результат был наиболее объективным и каждый смог реализовать свое право проголосовать на выборах, мне кажется, что три дня - это объективная реальность, которая востребована у избирателей", - сказал председатель горизбиркома Максим Мейксин.

На его взгляд, это повысит явку и позволит желающим спокойно вернуться с дачи, предположения о потенциальных нарушениях в ходе многодневного голосования он назвал спекуляциями.

Одиннадцать членов комиссии поддержали решение, против выступили члены горизбиркома от "Справедливой России - За правду", КПРФ и партии "Яблоко". Последние назвали среди причин сложность контроля за участками в ночное время.

В горизбиркоме "Интерфаксу" уточнили, что в таком формате выборы губернатора Петербурга пройдут впервые.

29 мая Заксобрание Петербурге назначило выборы губернатора на Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

27 мая губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен выдвинуться в сентябре от партии "Единая Россия".

Пост губернатора Беглов занимает с 2019 года, когда избрался в качестве самовыдвиженца и получил более 64% голосов при явке порядка 30%.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова на предыдущих выборах набрала 16,8% голосов, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - порядка 16% голосов.

Александр Беглов Единая Россия Петербург СПбИК
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