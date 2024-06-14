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РФ требует внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации

РФ требует внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия требует нейтрального, внеблокового и неядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сказал Путин в пятницу на встрече с руководством МИД РФ.

"Тем более, - добавил он, - с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров, и по демилитаризации все было понятно, все было прописано".

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При этом Путин подчеркнул, что "безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

Президент России заявил, что "в дальнейшем все эти базовые и принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей".

"Естественно, это предполагает отмену всех западных санкций против России", - сказал Путин.

"Считаю, что Россия предлагает вариант, который позволит реально завершить войну на Украине. То есть мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории. И пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, и в целом в Европе", - сказал Путин.

Владимир Путин Украина РФ
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