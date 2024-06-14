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Путин сказал, что РФ делает еще одно "реальное мирное предложение" Украине

Оно подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новое российское предложение по урегулированию украинского кризиса подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

По словам президента, "очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими".

Он подчеркнул, что "суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим и подготовить его к новому наступлению".

"Повторю: речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. И еще раз вам скажу: как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их", - заявил Путин.

Владимир Путин МИД РФ Украина
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