Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил расширения санитарной зоны на Украине вплоть до границ с Польшей.

"Россия должна защитить себя на долгие годы. Отсюда, кстати, и идея санитарной зоны, которую выдвинул В.В.Путин. В эту зону может попасть вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

При этом Медведев не дал ответа на вопрос, что будет потом.

Об этом президент прямо не сказал, но очевидно, что такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России, считает зампред Совбеза РФ.