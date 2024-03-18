Путин не исключил, что Россия будет вынуждена создать "санитарную зону" на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания "санитарной зоны", которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных Киевскому режиму", - сказал Путин на пресс-конференции в понедельник.

Так он ответил на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области, о чем ранее говорил губернатор этого региона России.

"Не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда", - сказал президент.

По его словам, может возникнуть необходимость "создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего иностранного производства"