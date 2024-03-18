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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин не исключил, что Россия будет вынуждена создать "санитарную зону" на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания "санитарной зоны", которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных Киевскому режиму", - сказал Путин на пресс-конференции в понедельник.

Так он ответил на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области, о чем ранее говорил губернатор этого региона России.

"Не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда", - сказал президент.

По его словам, может возникнуть необходимость "создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего иностранного производства"

Владимир Путин Украина РФ
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