Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрит саммит G7

МИД готов решать вопрос только на условиях, выдвинутых Путиным, и только когда будет понятно, что эти требования выполняются

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Предложения президента Владимира Путина по урегулированию на Украине могут быть рассмотрены на саммите "группы семи" в Италии и на конференции по Украине в Швейцарии, навязывать контакты для их обсуждения Москва никому не будет, заявил глава российского МИД Сергей Лавров журналистам после встречи президента с руководством министерства.

"Что касается тех, кто принимает решения, они сейчас в Италии, на встрече "группы семи", где-то вокруг, по-моему, (президент Украины Владимир) Зеленский ходит, завтра-послезавтра, непонятно в каком составе и на каком уровне будет мероприятие в Швейцарии. Надеюсь, выступление президента даст им, о чем поговорить", - сказал Лавров.

На вопрос, как МИД планирует реализовывать предложения Путина по Украине и стоит ли ожидать каких-либо контактов, министр ответил: "что касается роли МИД - ни за кем мы бегать не собираемся, наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду, будем ожидать, что реакция последует".

Глава МИД подчеркнул, что Россия не может полагаться на доверие в вопросе реализации Украиной и Западом предлагаемых договоренностей, поэтому предложения были сформулированы именно таким образом.

"Мы готовы решать этот вопрос на тех условиях, которые Путин сформулировал, и только когда поймем, что они выполняются. В ту же минуту, он сказал, мы прекратим боевые действия", - сказал Лавров.

"Я думаю, что эти предложения уже все знают и читают. Жанр выступления президента не предполагает издания этого документа как официального предложения, официальной инициативы. Это техника, все уже знают. А на реакцию посмотрим", - добавил российский министр, отвечая на вопрос о том, будут ли предложения переданы Украине или в ООН.

"Россия сделала реальное мирное предложение. Наш президент четко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создает предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", - написала в Telegram спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сказанное Путиным на встрече с руководством МИД исключает какое-либо двойное толкование или искаженное понимание.

"После сегодняшнего выступления главы российского государства становится предельно очевидным, что главное препятствие на пути установления прочного мира - отсутствие воли и ответственности западных элит. При их наличии путь к миру на Украине будет открыт. Как сказал Владимир Путин, "мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра", - отметила спикер Совета Федерации.

Помощник президента Юрий Ушаков выразил надежду, что предложения Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине будут рассмотрены в ближайшее время.

14 июня, выступая в российском МИД, Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО. Легитимным руководством Украины он считает Верховную раду.

"Позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сформулировал он и напомнил, что с этими параметрами "все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров, и по демилитаризации все было понятно, все было прописано".

Он добавил, что "безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации".

"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, то в конце концов это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - сказал Путин и добавил, что это предложение подразумевает окончательное завершение конфликта, а не его заморозку.