Приостановлено производство по требованию "Траста" к Микаилу Шишханову на 284 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 10 июня приостановил производство по проверке заявления банка "Траст" о включении в реестр кредиторов признанного банкротом бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова 283,9 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, дело приостановлено до принятия решения по иску Банка России о взыскании с Шишханова, бывших топ-менеджеров этой кредитной организации Александра Лукина и Кирилла Любенцова, а также Алексея Фарафонтова 283,9 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 23 мая отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые по иску Банка России решили взыскать с Шишханова и Лукина 283,9 млрд рублей. Суд тогда отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Требования ЦБ к Фарафонтову и Любенцову суды ранее отклонили.

Третьим лицом ЦБ в иске указал банк "ФК Открытие".

Иск был подан в сентябре 2020 года. 29 сентября того же года суд удовлетворил ходатайство Банка России о принятии мер обеспечения по иску, арестовав имущество ответчиков в пределах суммы иска.

Из картотеки суда следует, что Арбитражный суд Московской области 10 июня отложил на 26 августа рассмотрение ряда требований кредиторов к Шишханову на общую сумму 168,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск ЦБ, решив взыскать солидарно с Шишханова и Лукина 71,2 млрд рублей, апелляция позднее оставила решение в силе. Однако кассационный суд в апреле 2024 года отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение.

2 июня 2023 года суд по иску "Траста" решил взыскать с ответчиков, в том числе Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей. Вышестоящие инстанции оставили решение в силе, и в конце апреля 2024 года суд включил долг в реестр кредиторов Шишханова.

Третьими лицами по искам выступают ЦБ и подконтрольная ему УК ФКБС.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 3 июля 2023 года признал Шишханова несостоятельным (банкротом) по его собственному заявлению.

Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества и утвердил его финансовым управляющим Викторию Царевскую.

На одном из прошлых заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, на тот момент в собственности Шишханова находились два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет.

При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Долг Шишханова перед банком "Траст" составляет около 88 млрд рублей, сказала тогда представитель банка.

"Неправдоподобно наличие имущества в 70 млн рублей у человека, который контролировал два крупных банка", - отметила она.

Суд принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля 2023 года. По информации на сайте суда размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.