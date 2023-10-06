Банк "Траст" хочет взыскать с Микаила Шишханова еще 284 млрд рублей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 5 октября зарегистрировал заявление банка "Траст" о включении в реестр кредиторов признанного банкротом бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова еще 283,9 млрд рублей.

Как сказано в определении на сайте суда, заседание по проверке обоснованности этого требования суд назначил на 27 ноября.

Ранее сообщалось, что суд назначил на 24 октября заседание по проверке обоснованности требований банка к Шишханову на 22,7 млрд рублей, а на 7 ноября - на 71,2 млрд рублей и 11,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области 3 июля по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев и утвердил его финансовым управляющим Викторию Царевскую.

На одном из прошлых заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тысяч раз превышают стоимость его имущества. По его словам, на тот момент в собственности Шишханова находились два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет.

При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Представитель Шишханова просил суд признать его доверителя банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества.

Против этого тогда выступил банк "Траст", который просил ввести процедуру реструктуризации долгов. Долг перед банком составляет около 88 млрд рублей, сказала представитель банка.

"Неправдоподобно наличие имущества в 70 млн рублей у человека, который контролировал два крупных банка", - сказала она.

Суд принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля. По информации на сайте суда размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 21 ноября 2022 года частично удовлетворил иск Банка России, решив взыскать солидарно с Микаила Шишханова и экс-топ-менеджера Рост банка Александра Лукина 71,2 млрд рублей.

20 апреля 2023 года Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка решил взыскать с Микаила Шишханова и Лукина 283,9 млрд рублей.

2 июня 2023 года суд по иску "Траста" решил взыскать с ответчиков, в том числе Шишханова и Лукина, 17,9 млрд рублей из требуемых 22,7 млрд рублей.

Третьими лицами по искам выступают ЦБ и подконтрольная ему УК ФКБС.

Банк непрофильных активов "Траст" в сентябре 2020 года подал два иска о взыскании в совокупности 329 млрд рублей с бывших топ-менеджеров Бинбанка, включая его прежнего владельца Микаила Шишханова.

В банке "Траст" уточняли, что иски были поданы к этим лицам, потому что они контролировали санируемый Рост банк. Сначала его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту". На баланс "Траста" также были переданы непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 306,5 млрд рублей был подан в связи с одобрением этими лицами сделок, причинивших ущерб банку, в том числе сделок по взносу денежных средств в уставные капиталы ООО "Рост капитал" и ООО "Рост инвестиции" (дочерние структуры Рост банка - ИФ), а также сделок, связанных с приобретением неликвидных ценных бумаг, выдачей невозвратных кредитов. Иск охватывает период с 2015 по 2017 год.

В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. Регулятор 21 сентября объявил о финансовом оздоровлении группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому находившемуся на санации с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

"Интерфаксу" в пресс-службе "Траста" тогда сообщили, что в общей сложности банк приобрел права требования на 375 млрд рублей. Детали сделки банк не раскрывает.

"Траст", в частности, выкупил у "Открытия" права требования к Вадиму Беляеву, Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и Данилу Хачатурову, отметил представитель банка.