Спрос на льготную ипотеку в Сбере в мае вырос до рекордных 63%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спрос на льготное ипотечное кредитование в Сбере в мае этого года вырос до рекордного уровня в 63%, выяснили аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка.

"В мае спрос на льготную ипотеку вырос на 10 п.п. до рекордных 63%. (...) Изменения отчетливо видны и в регионах, жители которых чаще всего берут ипотеку, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. В каждом из этих регионов процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос за месяц на 10-14 п.п. и составил около 75%", - говорится в исследовании.

Как уточняется, предыдущий рекорд по востребованности льготной ипотеки (61%) отмечен в декабре 2023 года на фоне введения ограничений в условия таких программ, в большей степени затронувших выдачи по "Господдержке".

Напомним, что действие последней завершается 1 июля. В последнем месяце весны Сбер выдал по ней 21,4 тыс. кредитов (+53% к апрелю), на долю программы пришлись рекордные 27,7% всех выдач по стране (+3,4 п.п. к апрелю). Наибольший спрос зафиксирован в Адыгее (45% от всех выдач по региону), Тыве (43%) и в Калининградской области (39%). Около 40% всех выдач по программе - кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По данным аналитиков, наиболее популярной льготной программой в мае стала "Семейная ипотека", на ее долю пришлись 28,3% ипотечных сделок банка - максимальное значение за все время наблюдений (+5 п.п. к апрелю). Количество выдач при этом равнялось 21,8 тыс. шт., что на 63% больше, чем месяцем ранее. Самый большой спрос отмечен в Калмыкии (41% от всех выдач по региону), Ставропольском крае (40%) и Республике Северная Осетия - Алания (39%). Эксперты считают, что он в целом останется высоким до окончания действия программы на текущих условиях. Так, процент заемщиков с детьми старше шести лет составил около 36%. Процент выдач на ИЖС в этом сегменте - 18%.

Максимум за все время наблюдений продемонстрировала и "IT-ипотека": на ее долю пришлись 3,6% всех выдач. С большим отрывом лидируют Москва (12%) и Санкт-Петербург (10%), в остальных крупнейших регионах показатель не превышает 5%. Доля "Дальневосточной и Арктической ипотеки" в общем количестве выдач с апреля не опускается ниже 3%, подчеркивается в исследовании.