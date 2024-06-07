Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Завершение программы льготной ипотеки под 8% годовых позволит замедлить темпы роста ипотеки в стране до сбалансированного уровня, Банк России не ждет в связи с этим провала на строительном рынке, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Правительство с 1 июля планирует свернуть государственную программу льготной ипотеки по ставке 8% годовых.

"Очень много страшилок рисуется - для того, чтобы, видимо, были (сохранены - ИФ) эти массовые программы льготной ипотеки, которые чаще выливаются не в рост доступности жилья, а в рост цен, рост прибыли строительного сектора, в то, что мы видели. Мы ожидаем, что ипотека будет продолжать расти, но не темпами 30% и плюс, а более сбалансированными темпами", - сказала она.

ЦБ прогнозирует замедление темпов роста ипотеки в 2024 году до 7-12%.

"Это достаточно высокие темпы роста, но они не будут создавать таких перекосов, которые будут очень негативным образом влиять на людей", - отметила Набиуллина.

"Что касается влияния на строительный сектор, этот рынок будет расти, не будет провала рынка. Кроме того, значимые прибыли накоплены, подушка безопасности накоплена. (...) Мы не ожидаем, что будет массовое высвобождение людей. Вы знаете ситуацию на рынке труда, все гоняются за рабочей силой. Те страшилки, о которых говорят, на мой взгляд, страшилки", - добавила она.