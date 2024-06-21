Сбербанк перестает выдавать ипотеку по массовой льготной программе

Также прекращается выдача ипотеки для айтишников, причина - исчерпание лимитов, сообщил банк

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в связи с исчерпанием лимитов перестает выдавать ипотеку по массовой льготной программе и программе для IT-специалистов, говорится в сообщении банка.

"В преддверии закрытия программы "Господдержка" Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрывается прием заявок и запись на сделку", - отмечает банк.

По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня.

По программе для IT-специалистов Сбербанк продолжит прием заявок, но временно приостанавливает выдачу кредитов в связи с окончанием выделенного лимита. "Банк возобновит выдачи при выделении нового лимита. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме", - подчеркивает банк.

Массовая льготная программа "Господдержка" была запущена в 2020 году. По данным "Домклик", с момента запуска программы Сбербанк выдал 868,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 3 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента действует с июля 2022 года. С момента запуска программы Сбербанк выдал 30,7 тыс. ипотечных кредитов по программе на сумму 234,4 млрд рублей.