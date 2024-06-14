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При жесткой посадке Ан-26 "ЮТэйр" на Ямале пострадали три человека

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В результате жесткой посадки самолета Ан-26 в Ямало-Ненецкой автономном округе три человека пострадали, они получили ушибы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр"

"Все 36 пассажиров и пять членов экипажа эвакуированы в здание аэровокзала. У пассажира и двух членов экипажа есть ушибы, им оказана медицинская помощь", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, экипаж сажал самолет при резко ухудшившейся погоде: тумане и сильном ветре.

В телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко говорится, что медицинская помощь была оказана командиру ВС, второму пилоту и пассажиру. По предварительным данным, госпитализация им не потребовалась. Людей перевезли в здание аэровокзала.

Ан-26 авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший чартерным рейсом из Саббеты, совершил жесткую посадку в километре от ВПП аэродрома "Утренний" примерно в 13:40 по Москве, сообщил Кореняко. Погибших нет.

По факту происшествия Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовали проверки.

Ан-26 СКР ЮТэйр ЯНАО Артем Кореняко Росавиация
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