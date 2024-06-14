В Шебекине при обрушении подъезда пострадали пять человек

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Шебекине, где в результате обстрела обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, пока известно о пяти пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его данные подтверждает федеральное МЧС.

"Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте - от госпитализации они отказались", - написал Гладков в Telegram.

"По предварительным данным, пострадали пять человек. Разбор завалов продолжается", - говорится в сообщении МЧС. Из постов ведомства в Telegram следует, что с пятого этажа сняли не менее шести человек.

Подъезд пятиэтажки обрушился днем в пятницу в результате обстрела, ранее сообщил Гладков. Первоначально сообщалось о троих пострадавших.