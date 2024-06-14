В Шебекине число пострадавших при обрушении подъезда выросло до семи

В пятиэтажном доме повреждены два десятка квартир

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Шебекине количество пострадавших в результате обрушения подъезда пятиэтажки выросло до семи, ранее сообщалось о пяти раненых.

"На данный момент количество раненых увеличилось до семи. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте", - написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что обрушился подъезд в четырехподъездной секции дома. По предварительным данным, повреждено 20 квартир. Полностью обрушились конструкции второго подъезда, частично - третьего.

На месте происшествия нарастили группировку МЧС. Губернатор отметил, что организована работа около 50 единиц тяжелой техники. На месте работают более 380 специалистов оперативных и аварийных служб.

Временно - пока до субботы - отключена подача газа и электричества в двух домах на улице Железнодорожной.

Российское МЧС сообщило вечером в пятницу, что разбор завалов в Шебекине продолжается. Пострадали семь человек, спасено шестеро.