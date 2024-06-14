Иноагентами признаны Данила Поперечный и Станислав Кучер

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов еще пять человек. Среди них журналист Станислав Кучер и стендап-комик Данила Поперечный.

Поперечному Минюст вменяет участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом и участие в создании материала иноагента для неограниченного круга лиц. По данным министерства, комик выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и российской армии. "Получал поддержку со стороны иностранных источников, проживает за пределами Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

"С.А. Кучер принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", - указал Минюст.

Также иноагентами признаны Игорь Артемьев (у его фамилии Минюст дал ссылку на соцсети сотрудника избирательного штаба Бориса Надеждина), самарский активист Алексей Комелев и епископ церкви "Новое слово" Альберт Раткин. Где они проживают, в пресс-релизе не указано. Всем троим вменяется участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Артемьев, по данным министерства, распространял фейки, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, и участвовал в мероприятиях, поддерживаемых иностранными источниками.

Комелеву вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей и получение поддержки со стороны иностранного источника.

Раткин, по сведениям Минюста, выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.