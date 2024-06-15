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Что случилось этой ночью: суббота, 15 июня

Пятеро погибших при обрушении подъезда в Шебекине, Поперечный и Кучер признаны иноагентами, начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения пятиэтажки в белгородском Шебекине завершены. Жертвами обрушения подъезда стали пять человек, шестеро пострадали.

- Минюст РФ внес в перечень иноагентов пять человек, включая журналиста Станислава Кучера и стендап-комика Данилу Поперечного.

- Германия сорвала согласование нового пакета антироссийских санкций, пишет Politico. Берлин обеспокоен расширением меры, которая обязывает европейские компании гарантировать, что их клиенты не смогут продавать подсанкционные товары в Россию.

- Бельгийское председательство в Евросоюзе анонсировало начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Первая межправительственная конференция запланирована на 25 июня.

- Сборная Германии по футболу разгромила Шотландию со счетом 5:1 в первом матче Евро-2024.

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