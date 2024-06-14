Тела двух человек извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда в Шебекино

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили под завалами после обрушения части дома в белгородском Шебекино тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"На месте поисково-спасательных работ в Шебекино из под завалов извлечены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу подъезд многоквартирного дома в белгородском Шебекине обрушился из-за обстрела с украинской стороны. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.