Совет директоров "Коммерсанта" обсуждает кадровые изменения в руководстве

Никакие решения еще не приняты

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров (СД) издательского дома (ИД) "Коммерсантъ" в связи с информацией о возможном уходе гендиректора и главреда Владимира Желонкина заявляет, что кадровые изменения в руководстве ИД обсуждаются, но никаких решений пока не принято.

В заявлении СД, поступившем в "Интерфакс", отмечается, что "Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора, и заместителя председателя совета директоров".

"Это большая нагрузка и ответственность, и вопрос о перераспределении полномочий в руководстве ИД действительно обсуждается. Вместе с тем на данный момент каких-либо кадровых изменений в руководстве ИД не производилось и решений не принято", - говорится в заявлении.

В пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Желонкин покинет ИД в ближайшее время. В свою очередь Желонкин отказался комментировать эту информацию. "Без комментариев", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Желонкин в ближайшее время покинет пост главного редактора, а на его место придет замгендиректора ИД Михаил Лукин. По словам одного из источников газеты, Желонкин еще на какое-то время может сохранить за собой пост гендиректора.

Желонкин стал гендиректором ИД в 2016 году, а главным редактором "Коммерсанта" - в 2018 году.